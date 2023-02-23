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“Hayalleri, umutları yıktınız"

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“Hayalleri, umutları yıktınız"
Lavin Kalaycı'nın halasından duygusal paylaşım:
"Lavinim Fransa'da diş hekimliği okumak istiyordu...
Hayali ise okul hayatı boyunca Fransa'da benimle halasıyla yaşamaktı.
Hayalleri, umutları yıktınız. "
 
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