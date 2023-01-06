banner875
banner885
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
30 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
24 0
 
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
17 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
31 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
28 0
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
26 0
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
33 0
banner878

“Hayaller gerçek oluyor”

banner476

Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Meclisi ile 5 Türk devleti meclisi arasında dostluk grubu oluşturulması önerisiyle ilgili “Kıbrıs Türk halkı olarak hayallerinin gerçek olmaya başladığını görmek memnuniyet vericidir” dedi

banner825
“Hayaller gerçek oluyor”
Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Meclisi ile 5 Türk devleti meclisi arasında dostluk grubu oluşturulması önerisini değerlendirdi.
Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Eylül 2022’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “KKTC’yi tanıyın” çağrısı yaptığını anımsatarak bunun ardından KKTC’nin anayasal ismiyle Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildiğini söyledi. 
Gözlemci üyeliğin altyapısının oluşması gerektiğini vurgulayan Töre, bu doğrultuda 5 Türk devleti ile Dostluk grubu oluşturma kararı aldıklarını dile getirerek, aynı milletin insanları olarak Meclis nezdinde bu adımı attıklarını belirtti. 
Oluşturulan dostluk grubu çerçevesinde bir takım ziyaretler başta olmak üzere çeşitli temasların da başlayacağını kaydeden Töre, Anavatan Türkiye’nin öncülüğünde yapılan bu girişimlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. 
Töre: “Kıbrıs Türk halkı olarak hayallerinin gerçek olmaya başladığını görmek memnuniyet vericidir. Artık federasyon yerine  iki devletli çözüm modelini uygulama zamanı gelmiştir. KKTC, milli bir devlet olarak yoluna devam edecektir. Adada barış vardır. Barışın adı da Türkiye, Türk Ordusu ve KKTC Devletidir.” 
Cumhuriyet Meclisi’nin  2 Ocak Pazartesi gerçekleşen Genel Kurulunda, KKTC ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grupları kurulması önerisi oy birliği ile kabul edilmişti
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.