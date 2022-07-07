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Hayaldi Gerçek Oldu

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Hayaldi Gerçek Oldu
 İEZB-MEM’NİN UYGULAMALI ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği- Mesleki Eğitim Merkezi, önemli bir projesini daha hayata geçirmenin gurunu yaşıyor. Yakın geleceğe mesajımız sloganı taşıyan projeyle gençlere ve çocuklara ulaşmayı hedefleyen İEZB-MEM, TİKA işbirliğiyle uygulamalı robotik kodlama eğitimlerine başlıyor. 
İEZB-MEM, eğitim projesi kapsamında Cyprus Robotics Ltd sahibi Tezel Çelebi tarafından verilecek eğitimlerle gençlerin ve çocukların; insan-robot etkileşimini anlamalarını ve yakın geleceğin üretebilen gençlerini yetiştirmeyi hedefliyor.



EĞİTİMLER ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞECEK
Özelde İskele genelde ise ada genelinde yaşayan çocuk ve gençlerin katılabileceği robotik kodlama eğitimleri, İskele’de, ücretsiz gerçekleşecek.
İEZB-MEM Robotik Kodlama Eğitimine katılmak isteyenler, https://www.iezb.org/online-islemler/kurs-basvurusu.html?lang=tr linkini tıklayarak kayıt yapabilecekler.
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