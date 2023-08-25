Havva Günsel'e son veda

Yaşama veda eden YDÜ Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in annesi Havva Günsel, YDÜ kampüsünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in, hakkın rahmeti ile buluşan annesi Havva Günsel, dün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde düzenlenen törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığındaki ebedi istirahatgahına uğurlandı.Günsel Ailesi’ni, Yakın Doğu Oluşumu camiasını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yasa boğan, Havva Günsel’in kaybı; “Günsel Ailesi’nin ve Yakın Doğu Oluşumu Camiasının, ülke sevgisi ve aile bütünlüğünü öğreten büyüğü, en büyük sevgi ve bilgelik kaynağı Havva Günsel, hakkın rahmeti ile buluşmuştur” ifadeleriyle duyurulmuştu.Havva Günsel’i sonsuzluğa uğurlamak için dün düzenlenen tören; Günsel Ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu olmak üzere; bakanlar, milletvekilleri, rektörler, belediye başkanları, bürokratlar, akademisyenler, Yakın Doğu Oluşumu çalışanları ve pek çok seveninin katılımı ile gerçekleşti.Günsel Ailesi’nin taziyeleri kabul ettiği törende; Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel, babaannesi Havva Günsel’e, Günsel Ailesi adına bir veda konuşması yaparken, Yakın Doğu Ailesi adına ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuştu.Törenin ardından; Havva Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mescidinde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığındaki ebedi istirahatgahına uğurlandı.CTP'DEN KATILIM OLMAMASI TEPKİ ÇEKTİÖte yandan cenazeye üst düzey devlet erkanı katılırken ana muhalefet CTP'den Genel Başkan Tufan Erhürman dahil hiçbir milletvekilinin katılmaması dikkat çekti. CTP'li vekillerin cenaze törenine katılmaması "saygısızlık" olarak nitelendirildi ve tepki çekti.