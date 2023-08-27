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Havuzda ölüm

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Havuzda ölüm
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Alsancak’ta bir otele ait havuz içerisinde bulunan 49 yaşındaki Fatih Özağaç, rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Bugün saat 16.50 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otele ait havuz içerisinde bulunan 49 yaşındaki Fatih Özağaç, rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Özağaç’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı ifade edilirken, polis soruşturmasının devam ettiği de açıklandı.
 
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