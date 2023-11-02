“Havalimanındaki güvenlik görevlilerinin maaşları ödenmiyor”

HP Başkanı Özersay, Havalimanı Sözleşmesine göre işletmeci firmanın Havalimanında en az 150 güvenlik görevlisi çalıştırması gerekirken bu sayının 50’nin altında olduğunu söyledi ve güvenlik görevlisi olarak çalıştırılan insanların aylardır maaşlarını alamadığını belirtti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Havalimanı Sözleşmesine göre işletmeci firmanın Havalimanında en az 150 güvenlik görevlisi çalıştırması gerektiğini ancak şu anda Havalimanında toplam güvenlik görevlisi sayısının 50 kişinin altında olduğunu söyledi.

"Güvenlik açığının kapatılması için Polis Teşkilatına gereksiz bir yük yüklendiğini" dile getiren Özersay “bu şekilde sözleşmeye aykırı olarak şirkete kıyak çekilirken, polisimize, devlete ve halka külfet bindirilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Havalimanı işletmecisine aynı sözleşmenin maddeleri ve pandemi gerekçe gösterilerek 59 milyon Euroluk bir ödeme yapılırken, sözleşmede halkın ve devletin yararına olan güvenlikle ilgili bu maddenin neden uygulanmadığını, şirketin 150 güvenlik görevlisi istihdam etmeye neden zorlanmadığını ve bunu yapmadığı için neden şirketten tazminat istenmediğini soran HP lideri Kudret Özersay “buradan Maliye Bakanı sayın Berova’ya ve Ulaştırma Bakanı sayın Arıklı’ya çağrıda bulunuyorum, bu konuda derhal adım atmaları gerekir” dedi.

Bu konunun sivil havacılık kurallarıyla da ilgili olduğunu ve Havalimanından yapılan uçuşları da olumsuz yönde etkileme riski içerdiğine dikkat çeken Özersay “sivil havacılıkta bir havalimanında güvenlik açısından asgari kurallar vardır ve bunlara uyulması gerekir. Belirli sayıda güvenlik görevlisinin çalıştırılması zorunluğu yanında bu çalışanların belirli aralıklarla rotasyon usulü değiştirilmeleri de zorunludur. Şu anda havalimanında bu açıdan ciddi zafiyetler söz konusudur. Çünkü ilgili şirket muhtemelen kendi masraflarını azaltmak ve karını artırmak için sözleşmede kendi yükümlülüğü olmasına rağmen ve en az 150 güvenlik görevlisi çalıştırması gerekirken bu şartı yerine getirmeyerek 50’den dahi az sayıda güvenlik görevlisi çalıştırmaktadır. Bu durum kabul edilebilir değildir çünkü yük polisimizin sırtına kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bir süre önce Havalimanı işletmecisi konumundaki şirketin güvenlik personeli alımı yapacağının duyurulduğunu, hatta UBP-DP-YDP koalisyonundan bazı milletvekillerinin insanlara SMS mesajları atarak “Havalimanı yarı devlettir, iş güvencesi vardır, partimizin ilçe teşkilatları kanalıyla başvuru yapın” denildiğini ve bu yoldan şirket kanalıyla partizanlık dahi yapılmaya çalışıldığını öne süren Özersay “şimdi öğreniyoruz ki güvenlik görevlisi olarak işe alınan gençler bir süredir maaşlarını dahi alamıyorlar, bir nevi devlete işe girdiğini sanarak görev kabul edenler bu şartlarda çalışmak istemeyip istifa etmeye kalktıklarında ise yüklü bir tazminat ödemek zorunda bırakılıyorlar” dedi.

