banner583
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
72 0
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
27 0
 
52 0
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
86 0
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
164 0
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
55 0
Devlet ciddiyetine bakın!
Devlet ciddiyetine bakın!
442 0
banner661
banner726

"Havalimanında Cuma’ya kadar iyileştirme yapılacak”

banner476

Ercan Havalimanı’nda ülkeye girişlerde Covid 19 denetlemelerinden kaynaklanan yolcuların büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Pilli, “Cuma’ya kadar iyileştirme yapılacak” dedi.

banner714
"Havalimanında Cuma’ya kadar iyileştirme yapılacak”
banner721

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye girişlerde Ercan Havalimanı’nda yolcuların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Cuma gününe kadar bazı kararlar alınacağını açıkladı.

Pilli, Ercan Havalimanı’nda yolcu gelişinde yaşanan sıkıntıları yerinde görmek için havalimanına incelemelerde bulundu.

Ercan Havalimanı’nda ülkeye girişlerde Covid 19 denetlemelerinden kaynaklanan yolcuların büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Pilli, “Cuma’ya kadar iyileştirme yapılacak” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, Covid-19’la mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu, aşı eksikliğinin söz konusu olmadığını belirtti ve herkesi aşı olmaya çağırdı. Pilli, herkesin yakınındakini Covid-19 tedbirlerine uymaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

“VAKALARIN BÜYÜK KISMI 20-40 YAŞ ARASI”

Vakaların çoğunun 20-40 yaş arası olduğunu belirten Pilli, bunun nedeninin bu yaş grubundakilerin en çok hareket eden ve kurallara uymayan kişiler olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Covid-19 aşısının 12 yaşa kadar düşürüldüğünü ifade eden Pilli, dördüncü aşının dahi yapılabileceğini ifade etti.

OKULLARDA AŞIYA GEÇİLİYOR

Sağlık Bakanı Pilli, okullarda aşı yapılmaya başlanacağını da açıklayarak, velilerin okuldaki çocukları için Covid aşısı yapma izni veren forumu doldurması çağrısında bulundu.

Pilli, hedeflerinin 12-18 yaş diliminin yüzde yüzünü aşılamak olduğunu vurguladı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.