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Havada panik yaşandı

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Pegasus Antalya-Kıbrıs uçağı bir müddet Havaalanına iniş yapamadı

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Havada panik yaşandı

 
Pegasus’un PC 1881 sayılı Antalya-Kıbrıs uçağı bir müddet KKTC Havaalanına iniş yapamadı. Mağusa bölgesinde tur atan Airbus A 320 model uçak, daha sonra güvenli bir şekilde inişini yapabildi.
Kısa süreli panik yaratan durumla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığı bildirildi.
Sivil Havacılık Dairesi Müdrü Mustafa Sofi uçağın sağ salim iniş yaptığını söyledi. Sofi “Kısa süreliğine bir hava muhalefeti yaşandı, uçak Geçitkale havalimanın üzerinde bir müddet bekletildi daha sonra güvenli bir şekilde inişi sağlandı" ifadelerini kullandı.
 
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