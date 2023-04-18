Havaalanı’nın açılışı 8’inci kez ertelendi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün yapılacağı açıklanan havaalanın açılışı yine ertelendi

Yaklaşık 10 yıldır tamamlanması beklenen Havaalanı'ndaki yeni terminal binası ve pistin resmi açılışı yine ertelendi.Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün yapılacağı açıklanan açılışın, bayramdan sonra, Erdoğan’ın programına göre şekilleneceği öğrenildi.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, EL-SEN’in grevi nedeniyle elektrikle ilgili işlemlerin geciktiğini, ayrıca bayram yoğunluğunu hesaba kattıklarını, bu kapsamda açılışı bayramdan sonraya bıraktıklarını söyledi.Arıklı, “Bundan sonrası Türkiye ile birlikte belirleyeceğimiz açılış tarihidir. Açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı yapacak. Tarihi birlikte belirlemek durumundayız” şeklinde konuştu.EL-SEN’in grev süreci nedeniyle Ercan’a servis vermediğini, teknik cihazların kontrolünün yapılamadığını söyleyen Arıklı, “Bu yapılmadan bayram öncesi binlerce yolcunun ülkemize geleceğini de göz önünde bulundurarak riske girmek istemedik. Ayrıca havayolu şirketleri ve tur operatörleri de bu konuda endişelerini dile getirdiler. Biz de açılışı bayram sonrası bir tarihe bıraktık” dedi.Arıklı, “Bu arada deprem dolayısı ile faaliyetlerini askıya alan Kilisteki pano fabrikasının ürettiği malzemeler de gelmiş olacak. Önemli olan Havaalanın her açıdan bitmiş ve açılışa hazır hale gelmiş olmasıdır” şeklinde konuştu.Öte yandan bugün yapılacak olan açılışın ertelenmesiyle birlikte havalimanı açılışı Arıklı döneminde 8’inci kez ertelenmiş oldu.Daha önce de20 Temmuz 202229 Ekim 202215 Kasım 2022Ocak 2023Şubat 2023Mart 2023Nisan 2023 tarihlerinde havalimanının açılacağı açıklanmıştı.Özelleştirme Kurulu, 12 Ekim 2012’de Havalimanının özelleştirilmesine karar vererek, 1 Ocak 2013’de Havalimanı’nı Taş Yapı-Terminal Yapı ve küçük ortak Kanerler’e devretmişti.O günden bugüne 9 Ulaştırma Bakanı, 8 Başbakan değişti, defalarca “yeni terminal yılsonunda açılacak” yönünde açıklamalar yapıldı.3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan ve 25 yıllığına devredilen Havaalanı sözleşmesi, 13 Şubat 2040 yılında bitecek.