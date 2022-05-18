Havaalanında grev uyarısı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Ankara’da eğitim gören hava trafik kursiyerlerinin harcırahlarını aylardır ödenmediği gerekçesiyle grev uyarısı yaptı



Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümetin Ankara’da eğitim görmekte olan 130. dönem Hava Trafik Kursiyerlerinin harcırahlarını aylardır ödemediğini vurguladı ve eylem uyarısı yaptı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın açıklaması şöyle:

“Hava Trafik Kontrol Şubesi, Hükümetlerin umursamazlığı, beceriksizliği ve vurdum duymazlığı yüzünden yıllardır eksik personel ile faaliyet göstermektedir. Her geçen gün havacılık gelişir, hava trafiği de artarken Havalimanı söz konusu olduğunda işler tersine dönmektedir.

Gelişen havacılığı ilkelleşen sistemlerimizle, artan trafiği ise azalan personel sayısı ile karşılamaya çalışıyoruz. Personel sayımız her geçen gün erimekte, açılan münhaller personel sayısını tamamlamak için yeterli olmamaktadır. Hal böyleyken halihazırda Ankara’da eğitim görmekte olan 130. dönem Hava Trafik Kursiyerleri, hava trafik kontrol hizmetlerinin güvenli ve sürekli verilebilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Yandaşları kamuya atamaya, gereksiz yurtdışı ziyaretlerine, zenginlerin teşviklerine ve bir sürü işe yaramaz harcamaya kaynak bulabilen UBP-DP-YDP Hükümeti, 14 tane elzem personelin harcırahlarını aylardır ödemekten kaçınmaktadır.

Hükümeti uyarıyoruz! Hava Trafik Kontrol Şubesi’nin bu durumlara gelmesinin sebebi sizler gibi umursamaz yöneticilerdir. Personel henüz eğitim aşamasında sizlerin gereksiz icraatları, yersiz mazaretleri ve yarattığı mağduriyetler ile karşılaşmaktadır. Yaklaşık bir buçuk yıl ikamet edecekleri Ankara Esenboğa DHMİ Simülasyon binasında, bugüne kadar kaldıkları süreyi ödeyememekte ve bu yüzden baskı görmektedirler. Kontrolör olabilsin diye eğitime gönderdiğiniz personeli mahcubiyet, utanç ve geçim sıkıntısı ile karşı karşıya bırakmaktasınız. Sizler utanmıyorsunuz ancak bu gençler sizler yüzünden utanmaktadırlar. Havaalanına geldiklerinde ise düşük ücretli iş yükü, yıpranma, risk ve streslerle karşılaşacaklar. Özel yetenek sınavlarından başarı ile geçerek kadroya alınan ve zorlu bir eğitim sürecinden geçip ülkemiz hava trafiğini yönetecek olan bu nitelikli personeli mevcut şartlarda kadroda tutmanız neredeyse imkansızdır. Yıllardır tüm açılan münhallere rağmen kadro sayısının azalmasının sebebi yukarıda anlattıklarımız, sorumlusu da siz Hükümet edenlersiniz.

HTKS olarak Ankara’daki personelin harcırahlarının derhal ödenmesi ve oradaki problemlerinin giderilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu hususta grev dahil tüm eylemleri yapmaktan kaçınmayacağımızı hükümet edenlerin bilmesini isteriz.”





