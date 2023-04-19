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Havaalanı bayram sonrasına kaldı

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Bakan Arıklı, Havalimanı’nın yeni terminal binasının bayramdan sonra açılması için Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü açıkladı

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Havaalanı bayram sonrasına kaldı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa katıldı.
Arıklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla günde 100 uçak beklendiğini ve en az 10 bin yolcu öngördüklerini de aktardı.  
Havalimanı’nın yeni terminal binasının açılması hakkında da açıklamalarda bulunan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grevi nedeniyle teknisyenlerin son kontrol ve onay için Ercan’a gitmediğini, ayrıca yeni binada diğer bazı teknik aksaklık olabileceğini, binlerce insanı beklerken bunu riske atmak istemediklerini ve açılışı bayram sonrasına ertelediklerini açıkladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ercan’a büyük önem verdiğini kaydeden Arıklı, böylesi dev bir açılışın Erdoğan’a yakıştığını, bayramdan sonra açılması için Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü, Erdoğan’ın programına göre durumun yeni bir tarih belirleneceğini belirtti.
Arıklı, simgesel bir açılış değil, işlevsel bir açılış istediklerini, açılıştan sonra yeni Ercan’ın devrede olacağını dile getirdi.
 
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