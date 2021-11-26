Hava sıcaklığı yükselecek

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 26 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren 3 Aralık Cuma gününe kadar hava sıcaklığı 23 - 26 derece dolaylarında seyredecek.

Rapora göre, yarın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli ve Pazar günü parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olması beklenen hava, hafta içi günlerde parçalı bulutlu ve 3 Aralık Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu olacak.

Bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.