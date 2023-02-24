Hava sıcaklığı daha da yükselecek

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 26 dereceye kadar yükselecek. Soğuk ve nemli hava sistemi yarından sonra yerini serin ve nemli hava kütlesine bırakırken yarın yer yer hafif yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Şubat-3 Mart tarihli hava tahmin raporuna göre yarın yağış bekleniyor. Rapora göre yarın hava alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli; diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu; pazar ve pazartesi parçalı ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli; haftanın diğer günlerinde ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 19- 22 derece, diğer günlerde ise 23- 26 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.