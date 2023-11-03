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Hava ılık ve nemli geçecek

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Hava ılık ve nemli geçecek
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Bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Sıcaklık, 27-30 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava yarın parçalı ve az bulutlu, pazar günü parçalı ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, pazartesi parçalı ve az bulutlu, salı ve çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, perşembe ve cuma parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27-30 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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