Hatay’ın ölüm müteahhidi KKTC’ye kaçmış

Deprem felaketinde Hatay'da en çok yıkılan binaları yapan inşaat şirketlerinin başında, Hikmet Günsay'ın kurduğu Özburak İnşaat geliyor. TC Adalet Bakanlığı, KKTC’de olduğu tespit edilen Günsay'ın iadesini istedi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın KKTC'den iadesini istedi.

Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Günsay'ın KKTC'den iadesine yönelik talepname hazırlandı.

Talepnamede, Günsay'ın Türkiye'ye iadesi istendi.

HATAY'IN ÖLÜM MÜTEAHHİDİ

Depremin vurduğu Hatay'da en çok binası yıkılan şirketlerin başında Özburak İnşaat geliyor. Son 12 yılda yapılan tüm binalar depremde yıkılarak onlarca kişiye mezar oldu. Şirketin kurucusu ise "ilkokul mezunuyum" diyen müteahhit Hikmet Günsay...

İş insanı Hikmet Günsay, 2005'te Özburak İnşaatı kurdu. Basına verdiği demeçlerde "İlkokul mezunuyum, 1500'den fazla konut yaptım" dedi. Hatay'da yaptığı binalar can aldı. 1500'den fazla bina yaptı geriye tabela kaldı!

YAŞLANILACAK BİNA YAPMIŞ

Firmasını ve yapılarını tanıttığı birçok reklam filmi bulunan Öz Burak İnşaat'ın bir reklam filminde kullanılan slogan dikkatleri çekiyor. Slogan ise şu şekilde:

"En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz."

10 Eylül 2017 yılında yayınlanan Hatay Yolcuları isimli programda ise Öz Burak İnşaat'ın reklamı yapılarak Hikmet Günsay adına şöyle bir cümle geçiyor: "Hikmet Bey paraya değil insana değer verir diyor."

Öte yandan Gazeteci Bahadır Özgür, Hikmet Günsay'ın yaptığı yıkılan binaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özburak İnşaat'ın şimdilik teyit edilmiş bilgi olarak, binalarının yüzde 25'inin yıkıldığını belirten Özgür, şunları söyledi:

“Neredeyse ayakta kalmış bir parça dahi yok. Hepsi 2010 sonrası yapılmış. İlk inceleyeceğimiz inşaatçı bu. Hikmet Günsay 2001'de inşaatçılığa başlamış. 2005'te Özburak İnşaatı kurmuş.

"İLKOKUL MEZUNUYUM, 1500'DEN FAZLA KONUT YAPTIM"

Bir röportajında ‘İlkokul mezunuyum. 1500'den fazla konut yaptım' diyor. 2017'de ilk rezidans işine girişince çektiği reklam filminde, Antakya'nın havadan görüntüsüne, yapılan inşaatlar etiketlenmiş. 1. derece deprem bölgesinde hepsi göğe yükseliyor.

Şirketinin sloganı buymuş...

– Sloganı da şöyle: ‘En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz.' O harita deprem gecesi tamamen değişti. Yardım çağrısı gelen yerlerin ilk sırasında bu binaların olduğu görülüyor.”

