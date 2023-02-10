Hatay'dan bir acı haber daha

Hatay Kırıkhan Öğretmenevi'nden bir acı haber daha geldi.

Türkiye’deki deprem anında Hatay Kırıkhan Öğretmenevi'nde bulunan Suat Bayram’dan acı haber geldi.

Hatay'a tedavi için giden Lefke sakinleri Ulaş Hüsam ile Bahar Hüsam'ın cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından Suat Bayram’ın da cansız bedenine ulaşıldı.