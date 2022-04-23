Hastalar kime emanet?

Hemşireler Sendikası, hiçbir üyesinin Kalkanlı Yaşam Evi’nde çalıştırılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen hiçbir üyesinin Kalkanlı Yaşam Evi’nde çalıştırılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Özgöçmen konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hemşire ve ebelerin Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairelerine bağlı olarak çalıştığını anımsatarak Kalkanlı Yaşam Evi'nin her iki kuruma da yasal olarak bağlı olmadığını ve yasal bir teşkilat şeması bulunmadığını söyledi.

Bu nedenle Kalkanlı Yaşam Evi'nde herhangi bir kamu sağlık çalışanının yasal olarak görevlendirilemeyeceğini ifade eden Özgöçmen, son dönemde basında Kalkanlı Yaşam Evi ile alakalı olumsuz haberler çıktığını ve yaşananlarda hemşirelerin iftiraya maruz kaldığını belirtti.

“Teşkilat şeması bulunmayan bu yere bugüne kadar gönüllü olarak giden meslektaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür edilmesi gerekirken bakanlık tarafından suçlanmaya çalışmaları kabul edilemezdir” diyen Özgöçmen şöyle devam etti:

“Artık bu yasal olmayan çalışma şekline yeter ve dur diyoruz. Herhangi bir üyemizin zarar görmemesi adına sendikamız üyesi hiçbir meslektaşımızı burada çalıştırmayacağımızı bildirirken, yine hiçbir üyemizin de Kalkanlı Yaşam Evi'ne Görevlendirilmesini kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açık bir şekilde beyan ederiz.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın sürdüreceği tutumun ve yaklaşımın sendikamızın alacağı Kararlara yön verip etkileyeceğini belirtirken, görevlendirmesi Kalkanlı Yaşam Evi'ne yasal olmayan bir şekilde çıkarılan meslektaşlarımızın da kendi görev yerlerinde çalışacağını bildiririz.

Bakanlık tarafından üyelerimize usulsüz bir şekilde görevlendirme yazılarak buraya gönderilmeye çalışılması sonucu buraya gitmeyi reddeden üyemize baskı veya herhangi bir tehdit olması halinde ise yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz”

