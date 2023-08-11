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Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak

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Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında Haspolat bölgesinde şehit düşenler pazartesi günü Haspolat Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak.

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Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar yaptığı yazılı açıklamada, Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının başladığı 14 Ağustos 1974 günü sabahın erken saatlerinde, Haspolat (miamilya) Rum ve Yunan savunma hattına taarruz başlatıldığını ifade ederek, bunun sonucunda Mesarya ve Gazimağusa’ya doğru harekatın önünün açıldığını kaydetti.
Haspolat ele geçirilirken, 15 Mehmetçiğin şehit olduğunu belirten Bayar, şehitlerin adını ebedileştirmek için Haspolat Şehitler Anıtı yapıldığını ifade etti.
Bayar, Haspolat Muhtarlığı ve muharip dernekler olarak Haspolat şehitleri için 14 Ağustos Pazartesi günü saat 9.30’da anma töreni yapılacağını bildirdi.
 
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