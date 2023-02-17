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Harmancı: “Bina denetimleri KTMMOB iş birliğinde yapılacak"

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Harmancı: “Bina denetimleri KTMMOB iş birliğinde yapılacak"
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yapı denetim süreci geliştirilirken mevcut binalara ilişkin denetimlerin Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile iş birliğinde yapılacağını belirtti.
LTB, yapı denetim uygulamasını geliştirmek ve mevcut binaların depreme karşı sağlamlık ve dayanıklılığına ilişkin denetimlerin yapılmasına ilişkin teknik toplantılar düzenlediğini açıkladı.
LTB’den yapılan açıklamaya görebu kapsamda LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve belediye yöneticileri, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili bir araya geldi.
Harmancı, yapılmakta olan denetimlerin daha da geliştirilmesi konusunda en önemli paydaşları olan KTMMOB ile bir yol haritası oluşturmanın önemine vurgu yaparak, başta Donatı Tespit ve Hammer Testi dahil olmak üzere ihtiyaçların ortak akıl ile belirlenip süreçlerin yine kolektif şekilde yönetileceğini belirtti.
2013 yılından beri LTB’nin uygulamakta olduğu yapı denetimine işaret eden Harmancı, toplantıda bu konudaki kıstasların genişletilmesi üzerinde de durduklarını ifade etti. Harmancı, toplantıdaki teknik konuların inşaat süreçlerine nasıl yansıyacağına ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.
 
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