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Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'la görüştü

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Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'la görüştü
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “3. Belediye Başkanları Birlikte Yaşama Zirvesi’ne katılımı öncesinde Ankara'da temaslarda bulundu. 
LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Harmancı temasları çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.
Lefkoşa Türk Belediyesi'nin kardeş şehirleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede başkanlar kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. 
İki başkentin hem temel belediyecilik, hem sosyal mahrumiyetle mücadele için paylaşma ve dayanışma yanında sosyal ve kültürel alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımının vurgulandığı görüşmede, bu konularda iki belediyenin ekiplerinin çalışmalar yapacağı belirtildi.
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