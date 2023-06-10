Hani sıkıntı yoktu?

HALKIN SESİ’nin geçtiğimiz hafta “Şimdi de tüp gaz krizi” başlığıyla yayımladığı manşet haberin ardından ülkede gaz sıkıntısı olmadığı vurgulanmış ve 5 Haziran’da ülkeye LPG geleceği açıklanmıştı. Ancak ülkeye ne gemi gelebildi ne de tedarikteki sorun giderildi. Marketlerde, bayilerde hala gaz yok!

Ülkede 15 gündür süren tüp gaz krizi hala aşılamadı. HALKIN SESİ’nin geçtiğimiz hafta “Şimdi de tüp gaz krizi” başlığıyla yayımladığı manşet haberin ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede gaz sıkıntısı olmadığı iddia etmişti.

Amcaoğlu 5 Haziran 2023 ile 15 Haziran 2023 tarihlerinde iki geminin ülkede olacağını ve LPG tedarikinde sorun olmadığını belirtmişti.

Bakan Amcaoğlu, ilk gemiyle bin 750 ton, ikinci gemiyle 3 bin 500 ton LPG’nin KKTC’ye ulaşacağını ve şu anda da ilgili şirketin depolarında, 325 ton LPG bulunduğunu söylemişti.

Ancak bu söylemler doğru çıkmadı. Ülkeye 5 Haziran’da LPG getirecek gemi gelmedi.

KKTC’ye LPG tedarik eden tek firma olan K-PET’in organizasyonuyla 5 Haziran’da gelmesi planlanan gaz yüklü geminin arızalanıp Fethiye’de demir attığı öğrenildi.

Bunun üzerine K-PET yetkililerinin başka firmalarla görüştüğü ve LPG’nin bir hafta sonra ancak gelebileceği ifade edildi.

Öte yandan bazı marketlerin tüp gaz stokları tükendi. Stokları tükenmeyen marketlerde ise sınırlı sayıda tüp gaz kalırken, bu marketler de yakın zamanda müşterilerine tüp gaz satamayacak duruma gelecek.

Tedarikte yaşanan sorundan dolayı bu krizin yaşanırken, 15 Haziran’a kadar ülkeye gaz gelmeyeceği ifade ediliyor.

Öte yandan ülkenin gaz dağıtımını yapan üç şirketi INTERGAZ, JET-GAZ ve KOOP-GAZ’da stok krizi baş gösterdi. Üç firma da dağıtımda kısıtlamaya geçti.

