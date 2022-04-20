Hani marketler denetlenecekti?

İki kez söz veren Sucuoğlu, iki aydır market denetiminde görülmedi





Başbakan Sucuoğlu, şubat ve mart ayında market denetimlerine katılacağını açıklamasına rağmen geçen sürede hala bir adım atmadı





Market ve benzeri perakende satış yerlerindeki fiyat artışları hız kesmezken, devlet denetim görevini verilen sözlere rağmen hala yerine getirmedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, şubat ve mart aylarındaki açıklamalarına rağmen, bizzat katılacağını duyurduğu market denetimlerine hala çıkmadı.

Sucuoğlu, 25 Şubat'ta katıldığı bir yayında, Ticaret Dairesi ile market denetimine çıkacağını açıklamıştı. Sucuoğlu, "Önümüzdeki hafta ilk yapacağım iş Ticaret Dairesi ile birlikte marketleri ziyaret edeceğiz ve bunlar da canlı yayında paylaşılacak. Denetim olmak zorundadır ve denetimin bir baskı unsuru olması gerekiyor. Bir markette 10 lira olan ürün diğer markette 22 TL ise bunun izahı olamaz. Kararlıyım ve bu işin başında olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan 15 Mart'ta bu kez Girne'deki bir sera ziyareti sırasında aynı açıklamayı yapmıştı. Faiz Sucuoğlu, kendisinin ve ilgili bakanların da yer alacağı ekiplerin, aynı hafta içinde marketlere yönelik denetime başlayacağını dile getirmişti.

Marketleri ziyaret edeceğini açıklaması üzerine Başbakan Sucuoğlu'na “Tüketici Onursal Ödülü” veren Tüketici Hakları Derneği bile, adım atılmaması üzerine isyan etmişti. Dernek, etiketleri değiştirilmiş, gramajları eksik, etiketsiz, kalitesiz, etiketkasa fiyat farklılıkları ile fahiş fiyatlara ilişkin birçok şikayet aldıklarını bildirerek, hükümeti gereğini yapmaya çağırmıştı.



