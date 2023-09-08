Hangi yumurta daha sağlıklı?

Tatları veya besin değerleri açısından aralarında fark olmasa da, Avrupalı tüketiciler kahverengi yumurta tercih ediyor. Üreticilere göre ise beyaz olanlar daha çevreci

Tüketiciler yumurta satın alırken "daha doğal" göründüğü için kahverengi olanları tercih ediyorlar.

Ancak Belçikalı yetiştirici Paul Geens'e göre beyaz yumurta daha çevreci.

Geens, iki yumurta arasındaki farkı şu şekilde açıklıyor;

"Beyaz tavuk beyaz renkte, kahverengi tavuklar ise kahverengi yumurtlar, bu kadar basit. Beyaz tavuklar daha verimli canlılar. Kahverengi olanlara göre 20 hafta daha uzun yaşıyorlar. Daha fazla yumurta üretiyor, hastalanmıyor ve daha az yem yiyorlar. Daha az yem, daha düşük karbon emisyonu demek."

Belçikalı tüketiciler genelde kahverengi yumurta tercih ettiğinden beyaz olanlar mayonez üretimi gibi sanayi amaçlı kullanıma gidiyor.

İki renk arasında hiçbir tat farkı bulunmadığına dikkat çeken market zincirleri, daha ucuz ve çevreci olduğu için beyaz yumurta satışlarını artırmak istiyor.

