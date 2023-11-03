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Hande Yener, Girne’den ev aldı

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Hande Yener, Girne’den ev aldı
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, Girne’den ev aldı.
Emlak Extra Direktörü Ziya Toygan, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Yapılan paylaşımda, “Türk Pop müziğin Kraliçesi Sevgili Hande Yener’e Kıbrıs’taki yeni evinin hayırlı olmasını dileriz. Kendisi ile tanışmak ve iş yapmak bizler için büyük bir zevk ve ayrıcalıktır” denildi.
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