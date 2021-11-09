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Hamitköy’de korkutan yangın

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Hamitköy’de çöplük alanda çıkan yangının kara dumanları Lefkoşa'nın üzerine çöktü

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Hamitköy’de korkutan yangın
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Hamitköy’de dün saat 16.00 sıralarında, Ağıllar Bölgesinde bulunan çöp, moloz ve muhtelif atıkların bulunduğu alanda yangın meydana geldi.
Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi ve özel bir şirkete ait su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edildi.
Yangının kara dumanları Lefkoşa'nın üzerine çökerken, alevler kontrol altına alındı
BİR HAFTADA 12 YANGIN
Öte yandan ülke genelinde son bir haftada 12 yangın çıktı, 12 hususi servis olayı meydana geldi.
1-7 Kasım tarihleri arasında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, sabotaj, sirayet, rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, aşırı yüklemeden dolayı trafo merkezinde elektrik akımını besleyen kablonun kopması, araçların motor bölümündeki elektrik aksamlarında oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar.
 
 
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