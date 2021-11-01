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Hamitköy Barajı alarm veriyor

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Hamitköy Barajı’nda kuraklık tehlikeli boyutlara vardı

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Hamitköy Barajı alarm veriyor
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Murat ASLAN
Ülkemizde geçtiğimiz yılın yağışsız geçmesinin olumsuz etkileri kendisini göstermeye devam ediyor.


Bu yıl da yeterli yağışın olmaması sulak alanları olumsuz etkilemeye başladı. Bunlardan biri olan Hamitköy Barajı kurumak üzere bulunuyor.

Kuraklığın yanı sıra bölgedeki bir özel okulun da baraj suyunu sulamada kullanması ve çiftçiler için çekilen hatta kaçak olması barajdaki suyun hızla azalmasına neden oluyor.
Hamitköy Barajının kilometrelerce uzunluğundaki bölümü kururken, sadece ön kısımda bir miktar su kaldı.
 
 
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