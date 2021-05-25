banner583
Küpdüşen saldırısı var!
Küpdüşen saldırısı var!
64 0
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
15 0
 
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
18 0
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
20 0
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
40 0
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
24 0
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
20 0
banner661
banner570

Halkın yüzde 57’si hükümetten memnun değil

banner476

Metron tarafından gerçekleştirilen ankete göre halkın yüzde 57’si Ersan Saner hükümetinin performansından memnun değil

Halkın yüzde 57’si hükümetten memnun değil
 
UBP-DP-YDP koalisyonuyla kurulan Ersan Saner hükümeti, görevde olduğu ilk beş aydaki performansıyla kamuoyundan geçer not alamadı.
Metron tarafından Mayıs ayının ortasında gerçekleştirilen ankette vatandaşlara Ersan Saner hükümetinin performansını genel olarak nasıl değerlendirdikleri soruldu.
YÜZDE 42’LİK KESİM HÜKÜMETİ “ÇOK BAŞARISIZ” BULUYOR
Katılımcıların yüzde 42’si hükümeti “çok başarısız” bulduğunu belirtirken “başarısız” diyenlerin oranı da yüzde 15,5 oldu.
Hükümetin “çok başarılı” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 4,7’de kalırken, “başarılı” bulanlar yüzde 9 olarak belirlendi.

YÜZDE 13 “NE BAŞARILI NE BAŞARISIZ” BULUYOR
Bu sonuçlara göre Ersan Saner hükümetini genel olarak başarılı bulduğunu belirtenlerin toplam oranı yüzde 13,7 düzeyinde kalırken; başarısız bulduğunu belirtenlerin toplam oranı yüzde 57,5’e ulaştı.
Aynı araştırmada hükümetin “ne başarılı ne de başarısız” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 13 olarak saptandı. Yüzde 15,8’lik bir kesim ise konuya ilişkin fikrinin olmadığını ifade etti.
Metron Araştırma Şirketi’nin 14-16 Mayıs arasında gerçekleştirdiği anket kapsamında ülke genelini temsil edecek şekilde belirlenen 650 kişiyle telefon ve CAPI yöntemi kullanılarak görüşüldü. Anketin hata payı +/- yüzde 3,8 olarak açıklandı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.