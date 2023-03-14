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"Halkın Sesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ilkeleriyle yayın hayatına devam ediyor"

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"Halkın Sesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ilkeleriyle yayın hayatına devam ediyor"
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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Halkın Sesi Gazetesi’nin kuruluşunun 81. yılı ve Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 117. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hasipoğlu mesajında,  şu ifadelere yer verdi:
"Dr. Küçük, ilkeleri ve görüşleriyle geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor.
Kıbrıs Türk toplumunun ebedi lideri olan Dr. Fazıl Küçük,  barışçı kimliği ve insani değerleriyle hala bize ışık tutmaktadır.
Tıp Bayramı olarak kutladığımız 14 Mart’ın bizler için diğer bir anlamı da Kıbrıs Türk toplumunun bağımsız ve özgür yaşama mücadelesinde çok büyük hizmeti geçen  Dr. Fazıl Küçük’ ün doğum günü olmasıdır.
Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını korumak ve daha güzel günlere ulaşmasını sağlama adına ömrünün her aşamasında mücadele veren liderimizi doğum gününde saygı ve özlemle anıyorum.
Öte yandan tam 81 yıldır Kıbrıs Türkü’nün sesi olan ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ilkeleriyle yayın hayatına devam eden Halkın Sesi Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutlarım."
 
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