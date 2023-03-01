Halkın sağlığıyla oynuyorlar!

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, eksik evrak ve yetkisiz iş nedeniyle bir kuaförü mühürledi. 19 işletmede 168 farklı ürünün, son kullanma tarihleri geçmesine rağmen satışa sunulduğu tespit edildi. 2 işyerinde ise 64 farklı gramajlı gıda, tarih ve etiket bilgisi olmamasından dolayı müsadere edildi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, kent sınırları içerisinde sağlık ve hijyen denetimlerini sürerken, halk sağlığını tehlikeye atan, iş yeri izni amacı dışında faaliyet gösteren bir işletme kapatıldı.

Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, iş yeri çalıştırma izni kapsamı dışına çıkan işletmelerin halk sağlığını da tehdit ettiğini belirterek, “Gönyeli Alayköy halkının hizmet aldığı her alanda denetim yapmayı artırarak sürdüreceğiz. İş yeri çalıştırma izni kuaför olan bir yerin, odalar eklenerek farklı alanlarda uzun bir süredir hizmet verdiğini tespit ettik mesela. Bu ve benzer adımlara asla izin vermeyeceğiz. Kurallı yaşamdan asla taviz yok” dedi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada Gönyeli sınırları içerisinde bulunan bir kuaförün eksik evrak ve yetkisiz iş nedeniyle mühürlendiği kaydedildi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri tarafından kuaföre yapılan baskında yetkisiz, izinsiz şekilde işlem yapıldığı tespit edilirken aynı merkezin istenilen belgeleri belediyeye sunmadığı ayrıca çalışanların sağlık karnesi, ustalık belgesi ve çalışma izni olmadan çalıştırıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu kuaförün Gönyeli-Alayköy Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenerek çalışması sonlandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada halkın sağlığını bozacak veya izinsiz çalışacak işyerlerine göz yumulmayacağı ifade edilirken denetimlerin artarak devam edeceği açıklandı.

Gönyeli- Alayköy Belediyesi Sağlık şubesi ekipleri; Gönyeli ve Alayköy de denetimlerine son sürat devam ediyor. Vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir kötü duruma izin verilmiyor. Denetimlerde, gıda üretim alanlarının koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, iş yeri izinleri, sağlık karneleri, mutfak, depo alanlarının genel temizlik ve hijyen koşulları, kullanılan gıdaların muhafaza koşulları ve sağlığa uygunluğunu denetleniyor.

Yapılan sağlık denetimlerinde marketten kuaföre, güzellik salonundan kreşe birçok işyeri titizlikle denetledi. Yapılan denetimlerde toplamda 19 işletmede 168 farklı ürün son kullanma tarihleri geçmesinden ötürü müsadere edilirken 2 işyerinden toplam 64 farklı gramajlı gıda, tarih ve etiket bilgisi olmamasından dolayı müsadere edildi.

Öte yandan yapılan açıklamada 4 işletmeye sağlık kurallarına uyulmadığından ötürü ihbarname verildi. İki seyyar satıcıdan 3 birim ürün, belediye sınırlarında izinsiz seyyar satış yapıldığından dolayı müsadere edildi.

Salı Pazarında gıda güvenliği ve halk sağlığına uygunsuz satış yapıldığı tespit edilen bir kişiye ihbarname verildi. 63 işletme için ise tutanak tutulduğu kaydedildi.

