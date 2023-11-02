Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, elektrik zammını ‘acımasız’ olarak nitelendirdi ve ekledi: “Asgari ücretli nasıl geçinecek, evine ne götürecek, ne yiyecek çocuklarına nasıl bakacak, halkın nasıl geçindiğinden haberiniz var mı?”

Elektrik zammı ile birlikte tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünün Muhtarı Uğur Dereliköylü elektrik zammını ‘acımasız’ olduğunu değerlendirdi.

Yaptığı bir çok yenilikle örnek muhtarlıklardan biri olan Dereliköylü’nün paylaşımı söyle:

“Elektrik zammını nereye göre yapıyorsunuz çıkın da bizlere açıklayın size zahmet.

*Soruyorum size asgari ücretli nasıl geçinecek, evine ne götürecek, ne yiyecek çocuklarına nasıl bakacak,

*Soruyorum halkın nasıl geçindiğinden haberiniz var mı??

*Soruyorum köylü ne üretecek ne satacak??

*Soruyorum tarlasını ne ile sürecek. Ürününü nasıl yetiştirip satacak??

•Soruyorum kışta bu insanlar ne ile ısınacak?

Soracak ve cevap alınamayacak o kadar soru var ki.

Buyurun yarın gelin köylünün elinden narenciyesini alın siz bakın.

-Akçay’da ve köylerimizde 1 ton sulama suyunun fiyatından haberiniz var mı sizin.??

-Geçen yıl portakalını satamayıp ta batan üreticilerden haberiniz var mı sizin??

Bu ülkede esnaf, iş adamları nasıl ayakta kalacak düşündünüz mü siz??

Köylü milletin efendisidir ama siz köylüyü yerle bir etmeye devam ediyorsunuz.

Bizler ülkemizi insanımı seviyoruz. Bizler karnımız tok iken aç olanı da düşünürük. Bizler bana ne kimseden ne hali varsa görsün demeyiz. Çıkarımız var diye susup bir kenarda okuyup bak buna da diye düşünmeyiz. Bizler yok olmamak için geleceğe güzel yarınlar için mücadele veriyoruz.”

