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“Halkımız kitlesel fakirlik tehdidiyle karşı karşıya"

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“Halkımız kitlesel fakirlik tehdidiyle karşı karşıya"

 
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, son yapılan "fahiş" akaryakıt zammının, piyasada zaten akıl almaz seviyeye ulaşan fiyatları daha da yukarıya çekeceğini kaydederek, “halk olarak şu an ayağa kalkmazsak, dönüşü çok zor bir yola gireceğiz” dedi.
Akaryakıtın yanı sıra sütten doğal gaza tüm temel ihtiyaçlara zamların hızlı şekilde devam ettiğini belirten Büyükoğlu, başta asgari ücretli özel sektör çalışanları olmak üzere, maaşların artık hiç bir anlam ifade etmeyen bir noktaya geldiğini kaydetti.
“Halkımız savaş yıllarından bu yana ilk kez kitlesel fakirlik tehdidiyle karşı karşıya” diyen Büyükoğlu, “emeği geçenleri kutlarım" ifadesini kullandı.
Halkı örgütlü hareket etmeye, başta sendikal hareket olmak üzere örgütlenerek bir araya gelmeye çağıran Büyükoğlu, örgütleri ise en güçlü eylem birliğiyle zamlara ses çıkarmaya çağırdı.
 
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