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“Halkımız bu kadere razı olmamalı”

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4'üncü Cumhurbaşkanı Akıncı “Başkasının aldığı kararlarla sürekli artan pahalılığa ve yoksulluğa itilen halkımız, kendisine çizilen bu kadere razı olmamalıdır” dedi

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“Halkımız bu kadere razı olmamalı”
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4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dövizin artışını değerlendirdi, toplumun federal Kıbrıs çizgisinden uzaklaşmaması gerektiğini savundu.
Akıncı’nın paylaşımı şöyle:
"Toplumumuz açısından Kıbrıs’ta federal çözüm, sadece belirsizlikten kurtulmak ve uluslararası hukuk içinde yer almakla sınırlı değildir; aynı zamanda sağlam bir ekonomik yapı ve istikrarlı para birimine sahip olmak demektir. Bu hedeften uzaklaşıp vilayetleşme yolunda ilerlemenin ne anlama geldiği ,bugünlerde daha iyi anlaşılmış olmalıdır. Türkiye’yi yönetenlerin ekonomik akla uymayan ideolojik yaklaşımların etkisinde aldıkları kararlarla, TL olağanüstü boyutlarda değer yitirmektedir. Bunun acısını, bir çok alanda dövize endeksli bir yaşam sürdüren Kıbrıslı Türkler; Türkiye’de yaşayanlardan daha da fazla çekmektedir. Başkasının aldığı kararlarla , sürekli artan pahalılığa ve yoksulluğa itilen halkımız, kendisine çizilen bu kadere razı olmamalıdır. Çözümün zorunluluğuna inanan partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri yeni bir ruhla bir araya gelebilmeli ve gerçek dışı gündemlerin dışında çözüm kararlılığını sürdürmelidir."
 
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