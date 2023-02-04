“Halk sağlığı ve gıda güvenliği çok önemli”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Amcaoğlu, işyeri izinlendirme ve halk sağlığı konusunda Gönyeli’deki sistemin Alayköyde’de uygulanacağına vurgu yaparak halk sağlığının herkes için çok hassas bir konu olduğunu söyledi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, halk sağlığının her şeyin üstünde olduğuna vurgu yaparak gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda belediye sınırları içerisinde bulunan işletmelerle her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi, Perşembe günü saat 14:00’te Alayköy Sanayi Bölgesi ve çevresinde hizmet veren işletmeler ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin Alayköy Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılan tanışma ve bilgilendirme etkinliğinde gıda güvenliği konusunda gıda mühendisi Hüseyin Değirmenci, işyeri izinlendirme ve sağlık karneleri konusunda Safir Sorakın ve Sağlık Şube Amiri Veteriner Hekim Hüseyin Menderes ise haşere ile mücadele konusunda katılımcılara birer sunum yaptı.

Sunumlarda firmaların uymaları gereken hijyen ve sağlık düzenlemeleri ve haşere ile mücadele konusunda bilgiler verilirken hem halk hem de çevre sağlığı için tüm firmaların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediyelerin birleştirilmesi sürecinin ardından Gönyeli ve Alayköy’ün artık tek bir belediye olarak hizmet vermeye başladığını ifade ederek seçimden önce söz verdikleri gibi buradaki hizmetlerin aksamaması ve daha da iyi hizmet verebilmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Amcaoğlu, işyeri izinlendirme ve halk sağlığı konusunda Gönyeli’deki sistemin Alayköyde’de uygulanacağına vurgu yaparak halk sağlığının herkes için çok önemli ve hassas bir konu olduğunu söyledi.

Gıda güvenliği ve halk sağlığının küçümsenmeyecek bir konu olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy halkının gıda güvenliğinin korunması için çalışmalarını artıracaklarını söyledi.

