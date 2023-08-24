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HAKSEN mesai saatlerinin değiştirilmesiyle kamudaki sorunların çözülemeyeceğini iddia etti

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, "mesai saatlerinin değişmesi ile kamudaki verimsizliğin çözülemeyeceği" görüşünü belirtti.

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HAKSEN mesai saatlerinin değiştirilmesiyle kamudaki sorunların çözülemeyeceğini iddia etti
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Erşangil, yaptığı yazılı açıklamada, “Mesai saatlerinin değişmesi ile kamudaki verimsizliğin çözülemeyeceğini, bundan önce yapılan mesai saati değişiklikleri ile zaten deneyimlemiştik” ifadelerini kullandı.
 
Erşangil, daha verimli bir kamu sektörü için, “yönetim kadrolarının partizanlıktan çıkarılması, kamuya istihdam yaparken partizanca değil, Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla, kadrolu istihdam yapılması ve ödül ceza sisteminin çalıştırılması” ile mümkün olacağını ifade etti.
 
Erşangil açıklamasında şu görüşlere de yer verdi:
 
“Geçen yıllarda da denenen bu mesai biçiminde, hiç olmazsa tecrübe edilen aksaklıklardan olan yemek molalarının, amirlerin inisiyatifine bırakılmadan, personel dairesi tarafından denetlenerek, herkesin yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, yemek molalarında personelin yemek yiyebileceği alanı olmayan dairelerde, bu gibi alanlar düzenlenmeli, çalışanlar rahatça yemeklerini yerken, vatandaşın da işini yemek kokuları arasında değil daha çalışılabilir bir ortamda yapması sağlanmalıdır.”
 
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