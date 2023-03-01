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“Hadsiz de, terbiyesiz de sizsiniz”

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“Hadsiz de, terbiyesiz de sizsiniz”
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasına tepki gösterdi.
Erhürman’ın ifadeleri şöyle:
“Tahsin Ertuğruloğlu bir kez daha Meclis kürsüsünde CTP'yi "ihanet" ile suçladı. CTP milletvekillerine "yüzsüz, hadsiz, terbiyesiz" diyecek kadar da kendinden geçti. Bu üslubu asla tercih etmem ama bu sözcükleri Meclis kürsüsünden söyleyebildiğinize göre, hadsiz de, terbiyesiz de, bu halka ihanet eden de sizsiniz.”
 
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