“Hadsiz de, terbiyesiz de sizsiniz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasına tepki gösterdi.
Erhürman’ın ifadeleri şöyle:
“Tahsin Ertuğruloğlu bir kez daha Meclis kürsüsünde CTP'yi "ihanet" ile suçladı. CTP milletvekillerine "yüzsüz, hadsiz, terbiyesiz" diyecek kadar da kendinden geçti. Bu üslubu asla tercih etmem ama bu sözcükleri Meclis kürsüsünden söyleyebildiğinize göre, hadsiz de, terbiyesiz de, bu halka ihanet eden de sizsiniz.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.