banner913
banner932
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
1 0
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
17 0
 
KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
6 0
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
17 0
400 dönüm alan yandı
400 dönüm alan yandı
21 0
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
12 0
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
9 0
banner915

HADO, Taşucu-Girne seferine başladı

banner476

banner825
HADO, Taşucu-Girne seferine başladı
banner931
Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (HADO), Taşucu - Girne karşılıklı deniz otobüsü seferleri başladı.
HADO tarafından Girne’ye gerçekleşen ilk seferde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya ve beraberindeki heyet yer aldı. Konuk heyeti Girne Turizm Limanı’nda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve belediye yöneticileri karşıladı.
İlk seferine geçtiğimiz yıl mayıs ayında başlayan HADO, hava şartları nedeniyle seferlerine ara vermişti. Yeniden başlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (HADO) seferleri, Girne’den salı, perşembe ve pazar günleri; Taşucu’ndan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak. 2022 yaz sezonunda Hatay’dan KKTC’ye deniz ulaşımı başlatan HADO, 6 Şubat depreminde Hatay Limanı’nın zarar görmesi nedeniyle yaz sezonunda Girne-Taşucu hattında hizmet verecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.