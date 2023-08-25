Hadise, kırmızılar içinde büyüledi

37 yaşındaki ünlü ve güzel şarkıcı Hadise, seslendirdiği şarkılar ve yer aldığı projeler ile adından söz ettirdiği kadar, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sahnelerinde tercih ettiği iddialı kıyafetlerin yanı sıra özel hayatındaki iddialı kostümleriyle de sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, bu kez katıldığı bir düğünde giydiği derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile sosyal medyayı adeta eritti.