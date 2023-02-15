Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi taşınıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi Güzelyurt Fidanlığı’ndaki yerleşik alana taşınmaya başladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi’nin fiziki yapısının yetersiz olması ve kullanılabilecek durumda olmamasından dolayı Bakanlığın talebi ile boşaltılarak, Su ve Toprak Laboratuvarı, Güzelyurt Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji Laboratuvarı’na, personel ise Güzelyurt Fidanlığı’ndaki yerleşik alana taşınıyor.
Faaliyetlerini burada sürdürecek Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi için ilerleyen zamanda kalıcı çözüm bulunması ile ilgili girişimler yapılıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.