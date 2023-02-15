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Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi taşınıyor

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Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi taşınıyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi Güzelyurt Fidanlığı’ndaki yerleşik alana taşınmaya başladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi’nin fiziki yapısının yetersiz olması ve kullanılabilecek durumda olmamasından dolayı Bakanlığın talebi ile boşaltılarak, Su ve Toprak Laboratuvarı, Güzelyurt Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji Laboratuvarı’na, personel ise Güzelyurt Fidanlığı’ndaki yerleşik alana taşınıyor.
Faaliyetlerini burada sürdürecek Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi için ilerleyen zamanda kalıcı çözüm bulunması ile ilgili girişimler yapılıyor.
 
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