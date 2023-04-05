Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden Sokak Hayvanları Günü mesajı

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm belediyeleri sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya ve popülasyon kontrolü için de kısırlaştırma kampanyaları yapmaya davet etti.



Lefke Belediyesi'ne teşekkür...



Dernek açıklamasında, Yedidalga’da bir aracın çarpıp kaçtığı ve bacakları kırılan köpeğin Lefke Belediyesi Başkan Aziz Kaya’nın ilgisi ve onun talimatıyla Belediye Müdürü Haluk Giray’ın girişimiyle

veteriner bakımına alındığı, belediye tarafından ameliyat ettirileceği belirtildi. Açıklamada,

“Bu olayın Dünya Sokak Hayvanları Günü’ne denk gelmesi, ülkemizde sokak hayvanlarına karşı oluşan farkındalık ve artan duyarlı bilinç nedeniyle memnuniyet vericidir” denildi.

Dernek açıklamasında, “Yedidalga’da bir sokak köpeğinin trafik kazasına maruz kalması neticesinde, iki bacağının kırıldığını ve ameliyat gerektirdiğini öğrendik. Bunun üzerine dernek olarak ulaştığımız Lefke Belediye Başkanı’nın konuyla anında ve hızlı bir şekilde ilgilenip, köpeği dakikalar içinde veteriner kliniğine aldırması takdire şayandır ve büyük bir mutluluk vericidir” denildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Lefke Belediyesi’nin bundan böyle sokak hayvanlarının tedavileri için ayrıca popülasyon kontrolü açısından son derece önemli olan kısırlaştırılması konusunda bir veteriner kliniği ile anlaşma yapılacağı bilgisini de aldıkları belirtildi ve tüm belediyeler bu konuda duyarlı davranmaya çağrıldı.

Dernek, Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Lefke Belediyesi’nin kimsesiz hayvanlarla ilgili atmış olduğu bu adımın mutluluk verici olduğunu belirtti.



“Araç sigortaları hayvanların da tedavi masraflarını karşılıyor...”



Dernek, bir canlıya kaza sonucu çarpan kişilerin, o canlıyı yol ortasında bırakarak sürüp gitmesini de esefle kınadı ve bu vesileyle sürücülere çağrı yaparak, “trafik kazası sonucu bir hayvana çarptığınızda araç sigortaları veteriner masrafını karşılıyor. Herkesi vicdanlı olmaya davet ediyoruz” denildi.

