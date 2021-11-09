Güzelyurt Belediyesi alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Güzelyurt Belediyesi beledi hizmetlerin yanında kent genelinde kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını da bir program dâhilinde sürdürmeye devam ediyor.
Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde kaldırım çalışması yapılan ve yeni otobüs durağı monte edilen bölge bugün asfaltlandı. Güzelyurt Belediyesi kent genelindeki çalışmalarına etaplar halinde devam edecek.
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