Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu

Bu bölgedeki kırsal kesim arsalarında yapılacak yeni su bağlantı çalışmalarından dolayı 12 Haziran Pazartesinden itibaren söz konusu bölgelere su verilemeyecek.
Güzelyurt Belediyesi, Mevlevi, Şahinler ve Serhatköy’deki vatandaşların süreç içerisinde suyu tasarruflu kullanması çağrısı yaptı.
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