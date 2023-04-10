Halkın Partisi, tüm ilçelerde kongrelerini yaparak yeni yönetim kurullarını belirledi. HP Başkanı Özersay “Çürümüş siyasete karşı birlikte mücadele edeceğiz, ‘önce memleketim’ diyeceğiz ve güzel günler göreceğiz” dedi

Halkın Partisi, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke, ilçe kongrelerini yaparak ilçe başkanlarıyla yeni ilçe yönetim kurulu üyelerini belirleyerek tüm ilçe kongrelerini tamamladı.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Halkın Partisi olağan genel kongresi ise 16 Nisan tarihinde yapılacak.

Gelecek hafta yapılacak Halkın Partisi olağan genel kongresinde Genel Başkan ve Parti Meclisi üyeleri belirlenecek.

Pazar gün yapılan ilçe kongreleriyle Murat Helvacı Lefke İlçe Başkanlığı görevini; Aykut Erişir Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevini; Çağın Çağatay Karataş ise Girne İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

İlçe kongreleri sırasında konuşma yapan Genel Başkan Kudret Özersay “16 Nisan olağan genel kongremizle Halkın Partisi’nde yeni bir dönem başlayacak. Memleketimiz çok zor günlerden geçiyor ama bu günleri geride bırakmak için çürümüş siyasete karşı birlikte mücadele edeceğiz, ‘önce memleketim’ diyeceğiz ve güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“ZAMANLA BAZI ŞEYLER ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILACAK”

HP lideri Özersay “menfaat beklentisi olmadan memleketini seven insanların yeniden bir araya gelmesiyle Halkın Partisi yeni bir döneme giriyor. Bir yıl önce siyaseten bir tavır ortaya koyan Halkın Partisi demokrasi ve Halk iradesi yok sayılarak kurulan böyle bir hükümetle aynı çatı altında görev yapmayı kabul etmemiş, karşı çıkmış ve koltuk uğruna ilkelerinden vazgeçmemiştir. Aradan geçen bir yıllık sürede şimdi toplumun farklı kesimlerince çok daha iyi anlaşılıyor olduğumuzu görüyoruz. Seçim zamanını beklemeden başlattığımız düzenli köy ve bölge ziyaretlerimizle zamanla bazı şeylerin, örneğin Halkın Partisi’nin bu ilkeli duruşunun çok daha iyi anlaşıldığını gözlemliyoruz” dedi. Özersay “toplumun büyük bir bölümü siyaseti artık takip dahi etmiyor, tabi ki insanımıza hak vermemek elde değil. Yapılan seçimlere yani sandık sonuçlarına itibar edilmez, seçilenler bir kenara atılır keyfi şekilde hükümetler kurulur, başbakanlar atanır, bakanlar belirlenmeye kalkılırsa Halk elbette siyasete soğur. Seçmenin seçilmenin anlamsızlaştırıldığı bir dönemden geçtik. Ülkenin bağımsızlığı, Halk iradesine saygı ve demokrasi işte tam da bu açıdan hayati önem taşır. Zamanla her şey çok daha iyi anlaşılacak. Halkın Partisi Kıbrıs Türkünün kendi kendini yönetme hakkına ve bağımsızlığına sözde değil gerçek anlamda inanan ve sahip çıkan bir partidir. Bir yıl önce alınan Meclis’ten çekilme kararı bu ilkelere sahip çıkmamızın bir gereğidir” dedi. Pazar gün itibariyle yapılan Halkın Partisi ilçe kongreleri sonucunda yeni dönemde ilçe yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belirlendi:



LEFKOŞA İLÇE YÖNETİMİ:

1) Ramadan Durmazer (İlçe Başkanı)

2) Hasan Serdengeçti

3) Aliye Özelsoylu

4) Mehmet Özbilgehan

5) Sezgin Madencioğlu

6) Fikret Alas

7) Mert Atakay

8)Onur Güler

9) Mahmut Tezcan

GAZİMAĞUSA İLÇE YÖNETİMİ:

1) Tolga Özçelik (İlçe Başkanı)

2) Hüseyin Tabur

3) Orhan Delikuş

4) Oğuzhan Abi

5) Hülya Karaali

6) Erşen Ummanel

7) Raşit Ercen

8)Celal Sesli

9) Ersan Boybey

GİRNE İLÇE YÖNETİMİ:

1) Çağın Çağatay Karataş (İlçe Başkanı)

2) Neşe Anibal

3) İhsan Tuncalı

4) Bahadır Ünlü

5) Muhammet Ercan

6) Halit Dur

7) Özgül Ezgin

8)Kerim Güneş

9) Uğur Kıroğlu

GÜZELYURT İLÇE YÖNETİMİ:

1) Aykut Erişir (İlçe Başkanı)

2) Atilla Ertürk

3) Suna Tip

4) Adem Topak

5) İmam Güçlü

6) Utku Acısu

7) Safure Maniga

8)Gökhan Yıldırım

9) Mustafa Alas

LEFKE İLÇE YÖNETİMİ:

1) Murat Helvacı (İlçe Başkanı)

2) Özdemir Şanlıdağ

3) Enver Öztoprak

4) Hasan Karlıtaş

5) Yaşan Ertarkan

6) Şengül Balkaya

7) Teksen Köroğlu

8) Nermin Şanlıdağ

9) Ayşe Ömer Balkaya

İSKELE İLÇE YÖNETİMİ:

1) Havva Elkovan (İlçe Başkanı)

2) Hasan Hasanbulli

3) Sinan Gece

4) Hasan Savaş Bal

5) Nurhay Gökçelioğlu

6) Zeynep Düzen

7) Hüseyin Ummanel

8)Vasfi Güngör

9) Fatih Avcılar

