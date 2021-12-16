“Günsel, her Kıbrıs Türkü gibi benim de göğsümü kabarttı”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin yerli otomobili Günsel’in Londra’daki elektrikli araçlar fuarına katılıp dünya otomotiv piyasasında vitrine çıkmasına övgüler yağdırdı. Tatar “Günsel, KKTC’nin dünyaya açılma azmini bütün dünyaya bir kez daha göstermemize vesile olmuştur” ifadelerini kullandı





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin yerli otomobili Günsel’in ilk modeli B9’un “London EV Show”a katılarak dünya otomotiv piyasasında vitrine çıkmasının KKTC’ye inanan herkesin başarısı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Günsel ailesi, mühendisleri ve çalışanları başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

“KKTC’nin yerli otomobili Günsel’in ilk modeli B9 ile ‘London EV Show’da dünya otomotiv piyasasında vitrine çıkması; her Kıbrıs Türkü gibi benim de göğsümü kabartmış, gurur duymama vesile olmuştur. Bu başarı; en basit tabiri ile KKTC devletine inanmanın, geleceğe umutla bakmanın önemli bir nişanesi olmakla birlikte, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklardaki aydınlık geleceğinin habercisidir.

Egemenliğimizin sembolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını, Londra’da, dünya otomotiv devlerinin arasında dalgalandırarak Kıbrıs Türk Toplumu’na büyük bir onur yaşatan Günsel’in global ölçekteki bu başarısı; KKTC’ye, egemenliğimize inanan herkesin başarısıdır.

Kıbrıs Türkü, türlü ambargolara ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, bu topraklarda üreterek güçlenecek, güçlendikçe gelişecektir. KKTC’nin spordan sanata, sanayiden turizme, eğitimden tarıma kadar her alanda kalkınmak için beşerî sermayesi, kabiliyet ve cesareti fazlasıyla vardır.

14-16 Aralık tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek elektrikli otomobil fuarı London EV Show’la Kıta Avrupası’na ilk adımını atan Günsel, KKTC’nin dünyaya açılma azmini bütün dünyaya bir kez daha göstermemize vesile olmuştur.”

18-21 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’na katılarak ilk kez Kıbrıs dışına çıkan Günsel B9’un, London EV Show’la Kıta Avrupası’na ilk adımını atmasının; ülkenin varoluş mücadelesinin en bariz örneklerinden biri olduğunu belirten Tatar, “Günsel ailesi, mühendisleri ve çalışanları başta olmak üzere, bizlere yaşatılan bu gururda emeği geçen herkese şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına yürekten teşekkür ederim” dedi.

