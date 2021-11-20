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“Günsel Ailesi’nin girişimiyle geleceğe büyük adımlar atıldı”

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Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin açılışında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, temel atma töreninden sadece 7 ay sonra Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi teslim almaktan duyduğu heyecanı vurguladı.

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“Günsel Ailesi’nin girişimiyle geleceğe büyük adımlar atıldı”
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Amcaoğlu, “Günsel Ailesi’nin girişimi ile KKTC çocuklarına, öğrencilerine, geleceğine yönelik büyük adımlar atıldı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her biri Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünebilmeli, Dr. Fazıl Küçük gibi mücadele edebilmeli, işte tüm bunların olabilmesi için de bu okullara ihtiyaç vardır” dedi.
Olgun Amcaoğlu “Tüm bu yatırımlara öncülük ettiği için başta Günsel Ailesi’ne ve destek veren tüm kurul ve kuruluşlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
 
 
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