Güngör ihalesine erteleme

Meslek odaları ve Ekonomik Örgütler Platformu başta olmak üzere tüm tepki gösterdiği Güngör’deki “Atık Transfer İstasyonu Kurulumu ve Atıkların Taşınması” ihalesi ertelendi





Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme Hakkı Devri Yöntemi) ile özelleştirilmesi ihalesinin, 17 Mayıs Salı günü saat 10.00’a ertelendiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı’na ait bugün kapanacak olan ihalenin ertelendiğini söyleyerek, erteleme nedenlerinden birinin de ihaleye yönelik çok sayıda kurum, kuruluş ve katılımcı firmadan gelen itirazların değerlendirilmesi olduğunu belirtti.

Üresin, devlete ait Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme hakkı devri yöntemi) ile özelleştirilmesi ihalesinin; ihaleye katılmak isteyen şirketlerin zaman talebi, konunun ara emri talebiyle mahkemede görülecek olması, rekabet koşullarının daha geniş yelpazede oluşması ve kamu yararı adına ertelendiğini kaydetti.

Güngör’le ilgili ihalenin KKTC mevzuatlarına aykırı şekilde, adrese teslim ve alelacele hazırlandığı iddia edilmişti.

13 Nisan’da ‘‘Güngör Düzenli Katık Atık Depolama Tesisi’nin İşletme Hakkı Devri Yöntemi ile Özelleştirilmesi’’ adı altında bir ihale açılmıştı.

İhaleye katılabilecek şirketler için aranan kriterlerin bilinçli olarak bir şirketi işaret ettiği ve yerli firmalar katılamasın diye hazırlandığı ileri sürülmüştü.

29 yıl boyunca bütün çöp alanlarının tek bir şirkete verileceği, KIB-TEK’in fahiş fiyata elektrik satın almak zorunda bırakılacağı iddia edilmişti.

Meslek odaları ve Ekonomik Örgütler Platformu başta olmak üzere tüm paydaşlar ve muhalefet söz konusu ihaleye tepki göstermişti.

