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Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi işletme sözleşmesi bugün feshedildi

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Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi işletme sözleşmesi bugün feshedildi
Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi işletme sözleşmesi, bugün itibariyle feshedildi. Tesisin işletmesi için geçici süreliğine kapalı zarf usulü ile teklif alınacak.
İçişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, ihmalleri tespit edilerek Polis tarafından dava okunan Doğru Tasarım Şirketi ile sözleşme feshedilirken, tesisin işletmesi için ihale süreci tamamlanıncaya kadar birkaç gün içerisinde geçici süreliğine kapalı zarf usulü ile hizmet alımı için teklif alınacak.
Çıkan yangınlar nedeni ile yaşanan çevre felaketleri ve kamu sağlığını tehdit eder duruma gelen Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi için 8 Mart 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından özelleştirme kararı alınmış ve yetki Maliye Bakanlığı’na verilmişti.
Bakanlık’tan alınan bilgiye göre, Maliye Bakanlığı’nın tesis işletmesi için ihale sürecini tamamlayana kadar geçecek sürede, çöplerin bertarafının sorunsuz ve güvenli şekilde sağlanması adına bugün itibariyle mevcut sözleşmeyi iptal edip, geçici süreliğine kapalı zarf usulü ile hizmet alımı için teklif alacak.
 
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