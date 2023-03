Güney’e fazladan ödenen miktar 60 milyon TL

Kıb-Tek’in Aksa’dan aldığı enerjiye rağmen üretimde yetersiz kalması sonucu her geçen yıl Rum tarafından alınan elektrikte artış yaşandı

Kıb- Tek'e yakın kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre, mahsuplaşma dışı Güney Kıbrıs'tan alınan elektrik, KKTC'deki AKSA ya da Kıb- Tek maliyetleri ile üretilseydi, toplam miktarı 4 milyon Euro civarındaydı. Aynı miktarda elektrik için Güney Kıbrıs'a 7 milyon Euro ödeme yapıldı. Aradaki 3 milyon Euro'nun TL karşılığı ise 60 milyon civarında.

Üretim kapasitesi her geçen yıl daha da düşen Kıb-Tek’in ülkede artan enerji talebine karşılık verememesine rağmen Aksa’nın da mevcut sözleşme şartlarında ürettiği enerji yetersiz kalmaya başladı.

Kıb-Tek’in yayınladığı istatistiklere göre, her geçen yıl Güney Kıbrıs’tan alınan elektrik enerjisinde artış olurken, 2022 yılında, 2020’nin 5 katı kadar enerji alındı.

2020 yılında Güney Kıbrıs’tan 11 bin 926 megawatt saat enerji alınırken sonraki yılda bu rakam yüzde 300 artarak 33 bin 233 megawatt saate ulaştı. Geçtiğimiz yıl ise Güney Kıbrıs’tan alınan elektrik daha da artarak 50 bin 200 megawatt saat ulaştı.

Son 3 yılda toplamda 95 bin 359 megawatt saat elektrik enerjisi alınırken, karşılığında da 65 bin 152 megawatt saat enerji verildi. Böylelikle aradaki açık 3 yılda 30 bin 207 megawatt saate ulaştı.

4 MİLYON YERİNE 7 MİLYON EURO ÖDENDİ

2022 Temmuz ve Ağustos aylarında Kıb-Tek’in yakıtı bittiği için Güney Kıbrıs’tan aldığı 15 bin megawatt enerji mahsuplaşma dışında kabul gördüğü için Rum tarafına vergiler dahil 7 milyon Euro ödeme yapılmıştı.

Rum tarafına 40 euro cent/kwh ödeme yapılırken, Kıb-Tek ve Aksa’nın ürettiğinin yaklaşık 2 katı daha pahalı elektrik enerjisi alınmış oldu. Kıb-Tek’in 4 milyon Euro’ya mal edebileceği 15 bin megawatt enerji için Rum tarafına 7 milyon Euro ödenmişti.