Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Beyarmudu Belediyesi İşbirliğinde Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde iftar yemeği düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Beyarmudu Belediyesi İşbirliğinde Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde iftar yemeği düzenlendi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde yaklaşık 300 kişilik bölge halkı ile bir araya geldi.