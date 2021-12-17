Güney'de umuda akın

TL’nin çökmesi, Kıbrıs'ın kuzeyinde alım gücünün ciddi anlamda gerilemesi, vatandaşları Güney’de iş aramaya itti. Türk-Sen'in Kıbrıslı Türklere güneyde iş bulma girişimine vatandaşlar yoğun talep gösterdi, sendika önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir günde 200 kişi başvuruda bulundu

Dövizin Türk Lirası karşında rekor kırdığı, ekonomik çöküşün yaşandığı KKTC’de, vatandaşlar bir umut Güney Kıbrıs’ta iş arıyor.Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’ta sendikalı istihdam sağlamak amacıyla Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SEK İşçi Federasyonu ile işbirliği yapan Türk-Sen’de başvurular dün başladı.8 bin kişinin çeşitli sektörlerde minimum 900 Euro maaşla işe başlayacağı başvurularda ilk günden izdiham yaşandı.Başvurunun dün başlamasıyla sendika önünde uzun kuyruklar oluştu. Uzayan kuyruk yola taştı.HALKIN SESİ’ne konuşan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı dün200 kişinin başvuru yaptığını açıkladı.Kayıt yaptıranlar arasında çoğunluğu üniversite mezunları olmak üzere ağırlıklı olarak genç yaş grubu bulunuyor. Uzun zamandır iş aradığını söyleyen kadınlar da bu listede azımsanmayacak çoğunlukta…Sadece işsizler değil iş sahibi birçok insanın da Güney’de çalışmak için Türk-Sen’e başvurmaya geldiği görüldü.Gelen talepler üzerine Güney Kıbrıs İşçi Federasyonu (SEK) ile çalışmalar yürüten TÜRK-SEN, başta turizm sektörü olmak üzere inşaat ve restoran sektöründe çalışmak üzere 8 bin kişinin istihdam edileceğini duyurmuştu.İş başvurusunda bulunacakların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ya da pasaportu ile sendikaya şahsen gelmeleri gerekiyor. Başvuranlara eğitim durumu ve yabancı dil soruluyor.Kayıt sırasında kişilere bir kart veriliyor. Bu kartların üzerindeki sıra numarası ile SEK’e yönlendirilecek kişiler, işe alınıp alınmadıklarını TÜRK-SEN’in Facebook adresinden öğrenilebilecek. Ücretler kişilerin çalışacağı işe ve sektöre göre değişecek. Güney’de asgari ücret 900 Euro. Yani şu an için yaklaşık 14 bin 400 TL.