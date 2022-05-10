Güney'de kedi katliamı

Güney Kıbrıs’taki Yeşiller Partisi’nden, Dali Ortaokulu’nda meydana gelen hayvan katliamına ilişkin açıklama yapıldı.
Yavru kedilerin önce sprey boyayla boyandıkları, daha sonra da asılarak katledildikleri belirtilen açıklamada, cani ya da canilerin, kedilerin kanları ile duvarı boyadıkları bildirildi.
Yeşiller Partisi, Lefkoşa Hayvan Polisi Birimi’ne yardımcı olmak amacıyla olayla ilgili bilgisi olan herkesi yetkililerle iletişime geçmeye çağırdı. Parti, geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen hayvan katliamları hakkında kendilerine bilgi verildiğini, bir anne ve üç yavru kedisinin okulda bakıldığı ifade edildi.
Yeşiller, kedilerin sprey boyayla boyanmış olmasının önceden tasarlanmış bir saldırıya işaret ettiğini belirterek, işkence ve katliamları işleyenlerin adalete teslim edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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